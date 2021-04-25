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Илон Маск станет ведущим Saturday Night Live

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Britta Pedersen / Getty Images)

Глава компаний Tesla и Space X станет ведущим одного из выпусков популярного американского вечернего ток-шоу на телеканале NBC Saturday Night Live. Об этом сообщается в Twitter телепередачи.

Выпуск передачи покажут 8 мая. Вместе с Маском ведущей станет певица Майли Сайрус.

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Фото:NASA / Twitter

В 2018 году Илон Маск принял участие в комедийном интернет-шоу Джо Рогана. Во время беседы собеседники пили виски. В какой-то момент ведущий предложил Маску покурить смесь табака и марихуаны. Маск согласился и сказал, что курит марихуану редко. Маск сделал несколько затяжек, после того как ведущий уверил его в том, что курение марихуаны легально в штате Калифорния, где проходило интервью. После этого акции компании Tesla резко рухнули на бирже NASDAQ. В первые минуты они упали более чем на 10%.

Saturday Night Live — вечерняя музыкально-юмористическая передача. Она идет в эфире с 1975 года. В каждом эпизоде передачи разыгрываются комедийные репризы, в которых принимают участие постоянные актеры программы и приглашенные гости. Кроме того, программа известна своими сатирическими пародиями на американских и мировых политиков.

Илон Маск Tesla Space X телешоу США
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