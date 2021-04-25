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Сторож частично сознался в убийстве главы УФСИН по Забайкалью

Евгений Шихов
Евгений Шихов (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Сторож, задержанный по подозрению в убийстве начальника управления Федеральной службы по исполнению наказаний по Забайкальскому краю Евгения Шихова, частично признал в вину. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Cледственного комитета края.

«По подозрению в совершении преступления задержан 62-летний мужчина. Сегодня следователи допросили задержанного, он частично признался в совершенном преступлении», — говорится в сообщении. В настоящее время следователи проверяют показания подозреваемого.

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По данным следствия, подозреваемый, который подрабатывал сторожем в охотничьем хозяйстве, был пьян и в результате конфликта выстрелил в двух человек. Завтра подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Убийство Шихова произошло 24 апреля. Следователи завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух человек).

ФСИН следствие СК убийство
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