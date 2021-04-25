В забайкальском УФСИН опровергли смерть начальника СИЗО на охоте

Информация о гибели начальника следственного изолятора № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Забайкальскому краю не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в региональном УФСИН.

«Распространенная в ряде СМИ информация о гибели начальника следственного изолятора № 1 УФСИН России по Забайкальскому краю не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в субботу, 24 апреля, полковник внутренней службы Валерий Герман не был в охотничьем угодье в Карымском районе, где произошел инцидент со стрельбой.

Ранее «Интерфакс» и информационное агентство «Чита.ру» со ссылкой на источники сообщили, что в Забайкальском крае во время охоты был убит глава регионального УФСИН, генерал-майор внутренней службы Евгений Шихов.