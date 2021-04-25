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Общество ,  
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В забайкальском УФСИН опровергли смерть начальника СИЗО на охоте

Информация о гибели начальника следственного изолятора № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Забайкальскому краю не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в региональном УФСИН.

«Распространенная в ряде СМИ информация о гибели начальника следственного изолятора № 1 УФСИН России по Забайкальскому краю не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в субботу, 24 апреля, полковник внутренней службы Валерий Герман не был в охотничьем угодье в Карымском районе, где произошел инцидент со стрельбой.

В Забайкальском крае на охоте убили главу регионального управления ФСИН
Общество
Евгений Шихов

Ранее «Интерфакс» и информационное агентство «Чита.ру» со ссылкой на источники сообщили, что в Забайкальском крае во время охоты был убит глава регионального УФСИН, генерал-майор внутренней службы Евгений Шихов.

По словам источника «Чита.ру», в Шихова выстрелил из дробовика пьяный сторож охотничьего хозяйства. Агентство передавало, что генерал скончался на месте, а второй раненый человек умер по дороге в больницу.

«Московский комсомолец» со ссылкой на источник сообщал, что вторая жертва — начальник СИЗО № 1 Валерий Герман. При этом собеседник «Чита.ру» утверждал, что второй погибший не связан с ФСИН и мог приходиться родственником Шихову.

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Позже убийство главы управления ФСИН подтвердили и в региональном управлении СК. В ведомстве отметили, что работник охотничьих угодий выстрелами из ружья убил двоих человек. Имя и должность второго погибшего следователи не уточнили.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух человек). Стрелявшего задержали. «Чита.ру» сообщает, что нападавшего зовут Николай Макаров.

ФСИН Забайкальский край охота новости
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