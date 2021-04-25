В Минске сообщили о взломе хакерами сайта Белорусской АЭС

Фото: Максим Гучек / БелТА / AP

Хакеры взломали сайт Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщает Минэнерго страны в Telegram-канале.

«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты», — говорится в сообщении министерства.

Сейчас на главной странице сайта БелАЭС размещено сообщение якобы от лица работников АЭС, в котором говорится, что работа атомной электростанции может представлять опасность.

Авторы публикации утверждают, что в ходе строительства АЭС на объекте происходили аварии и поломки, большинство из которых руководству удалось скрыть. Также говорится, что первый блок атомной электростанции был запущен «наспех под огромным давлением со стороны руководства страны».