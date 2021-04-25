В Минске сообщили о взломе хакерами сайта Белорусской АЭС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Объявлены стартовые составы на матч «Спартак» — ЦСКА Спорт, 15:53 Революция черного: о физике, искусстве и парадоксах жизни РБК и ASUS, 15:49 В Чехии пообещали рассекретить итоги расследования взрыва во Врбетице Политика, 15:44 Военные Индонезии признали гибель экипажа пропавшей подлодки Общество, 15:25 СМИ сообщили о намерении главы Суперлиги подать в суд на УЕФА Спорт, 15:17 Неделя отчетов техногигантов: Tesla, Microsoft, «Яндекс», Amazon и другие Инвестиции, 15:15 США попадут в российский список «недружественных» стран Политика, 15:10 В Минске сообщили о взломе хакерами сайта Белорусской АЭС Политика, 15:06 Почему ИТ-образование стоит получать в России Экономика образования, 15:00 Десять крупнейших целевых капиталов России для развития культуры РБК и Фонд Потанина, 15:00 Хорошие плохие чувства: почему эволюция не уничтожила депрессию Социальная экономика, 15:00 Минтруд объяснил прогноз по сокращению численности россиян Экономика, 14:57 В Москве оценили перспективы и сроки встречи Путина и Байдена Политика, 14:30 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 14:11
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Политика ,  
0 

В Минске сообщили о взломе хакерами сайта Белорусской АЭС

Фото: Максим Гучек / БелТА / AP
Фото: Максим Гучек / БелТА / AP

Хакеры взломали сайт Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщает Минэнерго страны в Telegram-канале.

«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты», — говорится в сообщении министерства.

Сейчас на главной странице сайта БелАЭС размещено сообщение якобы от лица работников АЭС, в котором говорится, что работа атомной электростанции может представлять опасность.

Европарламент потребовал отложить запуск БелАЭС
Политика
Фото:Максим Гучек / БелТА / AP

Авторы публикации утверждают, что в ходе строительства АЭС на объекте происходили аварии и поломки, большинство из которых руководству удалось скрыть. Также говорится, что первый блок атомной электростанции был запущен «наспех под огромным давлением со стороны руководства страны».

«До сих пор системы не настроены до конца, это вызывает постоянные неполадки оборудования. Ремонтные работы происходят в небезопасных условиях», — говорится в сообщении.

Авторы текста отметили, что текст опубликован специально 25 апреля, в канун чернобыльской аварии.

Читайте на РБК Pro
Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей» Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Как пресечь виктимблейминг в коллективе — инструкция РБК Pro: суды обязывают компании индексировать зарплаты. Что делать

В Минэнерго страны назвали эту информацию фейком.

Белорусскую АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт построили около города Островец Гродненской области, генподрядчиком выступила российская госкорпорация «Росатом».

Первый блок атомной электростанции запустили 7 ноября. Разрешение на запуск было выдано на основе заключения Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности атомной электростанции.

Однако спустя три дня станция временно прекратила выработку энергии. На сайте АЭС сообщалось, что в ходе пусконаладочных работ на станции выявили необходимость заменить отдельное электротехническое оборудование. Кроме того, первый энергоблок станции также отключали в середине января. В Минэнерго Белоруссии сообщали, что причиной стало срабатывание системы защиты.

Белоруссия атомная электростанция хакеры Минэнерго
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Материалы по теме
Литва призвала Белоруссию остановить пуск БелАЭС из-за ее небезопасности
Политика
Жителям Вильнюса раздадут йод на случай аварии на БелАЭС
Общество
Лукашенко пригрозил России «штрафными санкциями» за срыв стройки БелАЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter