Отцу погибшей при пожаре в Петербурге девочки предъявили обвинение

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В Санкт-Петербурге отцу предъявили обвинение после смерти двухлетней дочери в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России.

«Предъявлено обвинение местному жителю, 1990 года рождения, работающему грузчиком в магазине», — сообщили в СК.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 118, ст. 125 УК (причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, оставление в опасности). Он находится под подпиской о невыезде.

По версии следователей, днем 24 апреля мужчина оставил в квартире двух спящих дочерей возрастом два и четыре года. Во время его отсутствия в квартире произошло возгорание бытовой техники. Детей госпитализировали. В тот же день двухлетняя девочка скончалась.