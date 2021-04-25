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Общество ,  
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На снесшего мост водителя в Екатеринбурге составили пять протоколов

Фото: incekb / VK
Фото: incekb / VK

Госавтоинспекция по Свердловской области составила пять административных протоколов в отношении водителя грузового автомобиля MAN, который снес пешеходный мост на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Об этом сообщает местное издание E1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Первый протокол был составлен за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства, второй — за повреждение моста. Третий связан с управлением автомобилем с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков. Четвертый — за оставление места ДТП и пятый — за несоблюдение норм времени управления автомобилем и отдыха либо нарушение режима труда», — рассказали в ГИБДД.

В Екатеринбурге пешеходный мост обрушился на автодорогу
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Водитель задержан. Его автомобиль поместили на специализированную стоянку.

«Гражданин пояснил сотрудникам полиции, что перевозил дробильную установку из Асбеста в Казань, как задел мост и что дальше произошло, он не понял и продолжил движение. Примерно через 5 км остановился, так как пробил колеса и решил их заменить. Об обрушении моста узнал от сотрудников ГИБДД», — добавили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 42-м км ЕКАД. В региональном управлении МВД сообщали, что грузовик марки МАЗ с полуприцепом перевозил оборудование для обработки и сортировки камней. Когда машина проезжала под мостом, у нее лопнули два колеса, в результате чего негабаритный груз подбросило до верхней части сооружения, и пешеходный мост обрушился.

ДТП ГИБДД обрушение Свердловская область
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