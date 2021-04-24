В Екатеринбурге пешеходный мост обрушился на автодорогу

Ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также установит причину обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования.
Грузовик марки «МАЗ» с полуприцепом перевозил оборудование для обработки и сортировки камней. Когда машина проезжала под мостом, у нее лопнули сразу два колеса, в результате чего негабаритный груз автоматически подбросило до верхней части сооружения. Это могло стать причиной обрушения, рассказал «РИА Новости» руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, на месте обрушения образовалась пятикилометровая автомобильная пробка. Автомобили на этом участке дороги направляются в объезд.
Агентство со ссылкой на департамент информполитики региона передает, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по ликвидации последствий обрушения моста на ЕКАД.
В понедельник, 19 апреля, мост обрушился в Анучинском районе Приморья. В результате в реку Арсеньевка упал автомобиль, в котором находились шесть человек. Трем девушкам удалось спастись. Прокуратура региона сообщала, что обрушившийся мост был возведен самовольно и не находился на балансе местной администрации.