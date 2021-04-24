В Екатеринбурге пешеходный мост обрушился на автодорогу

В Екатеринбурге пешеходный мост обрушился на автодорогу, прокуратура начала проверку. Об этом сообщается на сайте свердловской облпрокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел на 42-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). По предварительным данным, в момент обрушения пешеходов на мосту не было.

В прокуратуре предположили, что причиной обрушения мог стать проезд грузовой автомашины с негабаритным грузом.

«Будет установлено, когда проводился ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции», — говорится в сообщении.