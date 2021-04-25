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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал число привитых от COVID-19 пенсионеров в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве прививки от коронавируса сделали около 400 тыс. жителей старше 60 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тыс.», — сказал Собянин.

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20 апреля мэр заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве «начала ухудшаться», в связи с чем власти столицы намерены поддержать инициативу «социально ответственного бизнеса» о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых людей.

Собянин говорил, что Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила давать москвичам старше 60 лет, сделавшим прививку от COVID-19, скидки в магазинах, аптеках и т.д. Однако он отмечал, что считает необходимым пойти дальше и дополнить систему скидок финансовой поддержкой. Параметры программы мэр раскрыл утром в воскресенье: пожилые с московским полисом ОМС, которым сделали первую прививку, смогут получить подарочную карту на 1 тыс. руб. либо промокод на аналогичную сумму.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за последние сутки в Москве выявлен 2541 случай заражения COVID-19. С начала пандемии коронавирусом в Москве переболели свыше 1 млн человек, скончались от инфекции — 17 982 человека.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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