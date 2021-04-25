В МВД назвали число не сдавших экзамен на права по новым правилам

Более 138 тыс. человек не смогли сдать экзамен на право управления автомобилем после вступления в силу нового административного регламента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«За период с 1 апреля по 20 апреля на территории РФ было выдано свыше 71 тыс. водительских удостоверений лицам, успешно сдавшим экзамены на право управления транспортными средствами. По результатам проведения практического экзамена <...> выставлено свыше 138 тыс. неудовлетворительных оценок», — сообщили в МВД.

По данным ведомства, чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу или создают помеху транспортному средству или пешеходу, у которого есть преимущество, а также нарушают требования дорожной разметки, не включают указатели поворота и неуверенно управляют автомобилем.

«Сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки маневрирования при постановке транспортного средства на место стоянки — «параллельная парковка», «заезд в бокс» — которые ранее кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке», — добавили в МВД.