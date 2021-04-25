Устроивший стрельбу в Алма-Ате мужчина оказался гражданином России

Вооруженный мужчина, который ранил охранника жилого комплекса в Алма-Ате, забаррикадировался в квартире, а затем покончил с собой, был гражданином России. Об этом сообщает Informburo.kz со ссылкой на полицию Казахстана.

«Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина Российской Федерации будет установлена в ходе следствия», — говорится в сообщении.

О том, что стрелявший мужчина был гражданином России, также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья на территории жилого комплекса в Алма-Ате. В результате был ранен охранник ЖК, пострадавшего госпитализировали. Стрелок, в свою очередь, забаррикадировался на 17-м этаже 23-этажного здания. Жильцов дома эвакуировали.