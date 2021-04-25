В Гидрометцентре спрогнозировали ночные заморозки в Москве

Ночные заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье с 26 по 28 апреля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодные воздушные массы принесут заморозки в Московский регион, даже в самой Москве прогнозируется температура до минус 1 градуса, по области — до минус 3 градусов», — сказал Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, что в ночь на понедельник и вторник в столичном регионе ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на среду будет от минус 1 до плюс 4 градусов, а на четверг — от 1 до 6 градусов тепла.

Также Вильфанд говорил, что в воскресенье днем в Москве ожидается 5-7 градусов тепла, в первой половине недели — плюс 8-10 градусов. Во второй половине недели дневные температуры могут подняться до 15 градусов.