В Германии объяснили необходимость «покончить с темой Украины»

Россия и Евросоюз должны «покончить с темой Украины» и наладить отношения друг с другом. Об этом заявил в интервью телеканалу RT DE премьер-министр Саксонии и член партии ХДС Михаэль Кречмер.

«Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше», — сказал Кречмер.

По его мнению, ЕС и Россия — это партнеры, которые живут на одном общем континенте и зависят друг от друга. Поэтому дальнейшее обострение конфликтов «никому не пойдет на пользу», отметил он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз готов рассмотреть варианты действий в случае продолжения «агрессии против Украины» со стороны России. По его словам, Брюссель должен продолжать призывать Москву к деэскалации и разрядке напряженности, а также противодействовать ее «попыткам изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте».