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Пандемия коронавируса ,  
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Восемь полицейских пострадали в ходе протестов в Лондоне

Восемь полицейских пострадали во время протестных акций против коронавирусных ограничений в центре Лондона. Об этом сообщает в Twitter полиция британской столицы.

Уточняется, что двое пострадавших был госпитализированы, однако, их травмы оцениваются как несерьезные.

За различные правонарушения, в том числе за нападение на правоохранителей, были задержаны пять человек, добавили в полиции.

Как сообщает Reuters, в субботу, 24 апреля, несколько тысяч протестующих собрались в центре Лондона, выступив против ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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В середине апреля в власти Великобритании ослабили некоторые ограничительные меры. В частности, открылись парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, пабы, непродовольственные магазины, библиотеки, зоопарки. Детям разрешили посещать любые детские мероприятия, проводимые в помещениях. Также увеличилось допустимое количество гостей на частных мероприятиях: свадьбу и поминки смогут посещать до 15 человек, а похороны до 30. Помимо этого, британцы теперь могут путешествовать по стране, но только небольшими группами, живущими вместе.

При этом в Британии по-прежнему продолжают действовать правила социальной дистанции, а любые встречи в помещениях должны быть ограничены шестью посетителями.

Лондон Великобритания протесты коронавирус
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