Восемь полицейских пострадали в ходе протестов в Лондоне

Восемь полицейских пострадали во время протестных акций против коронавирусных ограничений в центре Лондона. Об этом сообщает в Twitter полиция британской столицы.

Уточняется, что двое пострадавших был госпитализированы, однако, их травмы оцениваются как несерьезные.

За различные правонарушения, в том числе за нападение на правоохранителей, были задержаны пять человек, добавили в полиции.

Как сообщает Reuters, в субботу, 24 апреля, несколько тысяч протестующих собрались в центре Лондона, выступив против ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.