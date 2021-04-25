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Конфликт в Донбассе ,  
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На Украине выразили опасения из-за предложения по встрече в Донбассе

Предложение российской стороны провести встречу «нормандской четверки» на территории Донбасса может способствовать «легализации» получения жителями региона российских паспортов, и этот процесс сделает бессмысленными Минские соглашения. Об этом написал в Facebook бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.

«Проведение такой встречи фактически легализует тотальную паспортизацию на оккупированных территориях и ползучую аннексию», — отметил Климкин.

Он добавил, что Украине, а также США и желательно всем западным странам необходимо разработать новую стратегию по Донбассу и в отношении России. Если этого не сделать вовремя, то положение Киева ухудшится, и Украина перестанет быть полноправным участником международных переговоров, отметил Климкин.

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Ранее украинские СМИ сообщали о предложении замглавы администрации президента России Дмитрия Козака провести встречу «нормандской четверки» непосредственно в зоне конфликта в Донбассе с участием представителей ЛНР и ДНР. Позже он подтвердил эту информацию.

В ответ на это советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что участие представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе может сделать диалог «неконструктивным».

Павел Климкин Украина Донбасс
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