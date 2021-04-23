Власти Украины выступили против участия ЛНР и ДНР в переговорах

Михаил Подоляк (Фото: mpodolyak2 / Facebook)

Участие представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе может сделать неконструктивным диалог. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Интерфакс-Украина».

«Присоединение к переговорам некоторых лиц, которые ничего самостоятельно не решают, сделало бы такие переговоры неконструктивными уже на старте», — сказал Подоляк.

По его словам, организация такой встречи с участием ЛНР и ДНР на линии соприкосновения в Донбассе может «размыть саму идею переговоров», а также лишить смысла существующие форматы и их достижения.

Ранее украинские СМИ сообщали о предложении замглавы администрации президента России Дмитрия Козака провести встречу «нормандской четверки» непосредственно в зоне конфликта в Донбассе с участием представителей ЛНР и ДНР. Позже он подтвердил эту информацию и обвинил украинскую сторону в том, что ее представители «занимаются всем чем угодно, кроме собственно урегулирования».