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Конфликт в Донбассе ,  
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Власти Украины выступили против участия ЛНР и ДНР в переговорах

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: mpodolyak2 / Facebook)

Участие представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе может сделать неконструктивным диалог. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Интерфакс-Украина».

«Присоединение к переговорам некоторых лиц, которые ничего самостоятельно не решают, сделало бы такие переговоры неконструктивными уже на старте», — сказал Подоляк.

По его словам, организация такой встречи с участием ЛНР и ДНР на линии соприкосновения в Донбассе может «размыть саму идею переговоров», а также лишить смысла существующие форматы и их достижения.

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Фото:Александр Рекун / Global Look Press

Ранее украинские СМИ сообщали о предложении замглавы администрации президента России Дмитрия Козака провести встречу «нормандской четверки» непосредственно в зоне конфликта в Донбассе с участием представителей ЛНР и ДНР. Позже он подтвердил эту информацию и обвинил украинскую сторону в том, что ее представители «занимаются всем чем угодно, кроме собственно урегулирования».

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

22 апреля главы ДНР и ЛНР предложили Зеленскому приехал в Донбасс для «честного и открытого разговора». Украинские власти тогда заявили, что не будут проводить никаких переговоров с представителями самопровозглашенных республик.

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О необходимости для начала встретиться с руководством ЛНР и ДНР заявил Путин. По его словам, если Зеленский хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами ДНР и ЛНР и только потом — с российским руководством как с третьей стороной. 

Украина ЛНР ДНР переговоры
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