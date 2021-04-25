Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением 25 апреля

Президент Чехии Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, с чрезвычайным телевизионным обращением. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля 2021, года в 11.00 (12.00 мск — РБК.) с чрезвычайным обращением, которое будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News», — написал Овчачек.

Ранее Овчачек говорил, что 25 апреля Земан прокомментирует высылку российских дипломатов из Чехии и информацию о взрыве во Врбетице.

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли два человека. В связи с эти Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.