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Высылки дипломатов ,  
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Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением 25 апреля

Президент Чехии Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, с чрезвычайным телевизионным обращением. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля 2021, года в 11.00 (12.00 мск — РБК.) с чрезвычайным обращением, которое будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News», — написал Овчачек.

Ранее Овчачек говорил, что 25 апреля Земан прокомментирует высылку российских дипломатов из Чехии и информацию о взрыве во Врбетице.

Чехия решила не объявлять высылаемых россиян персонами нон грата
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Посольство России в Праге

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли два человека. В связи с эти Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.

Россия обвинения отвергла и называла их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслала из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии сочли ответ России чрезмерным и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге до численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИДа Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.

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