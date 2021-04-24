Лукашенко заявил о готовившемся «трамплине» для нападения на Россию

В Белоруссии готовился государственный переворот с целью ввести войска НАТО на территорию страны и создать таким образом «трамплин» для нападения на Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отрывок его выступления был показан в эфире телеканала ОНТ.

«Им надо было на сутки <...>прийти здесь к власти, якобы прийти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин, я вам всегда говорил, для нападения на Россию», — сказал Лукашенко.

Он также утверждал, что у заговорщиков было несколько сценариев госпереворота. По его словам, один из них заключался в ликвидации президента на параде 9 мая, второй — в нападении с гранатометами президентский кортеж, а третий — в вооруженном нападении на загородную резиденцию главы государства.

Лукашенко отметил, что обвиняемый в попытке военного переворота в Белоруссии адвокат Юрий Зенкович ответит «на всю катушку».