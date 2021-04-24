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Лукашенко заявил о готовившемся «трамплине» для нападения на Россию

В Белоруссии готовился государственный переворот с целью ввести войска НАТО на территорию страны и создать таким образом «трамплин» для нападения на Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отрывок его выступления был показан в эфире телеканала ОНТ.

«Им надо было на сутки <...>прийти здесь к власти, якобы прийти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин, я вам всегда говорил, для нападения на Россию», — сказал Лукашенко.

Он также утверждал, что у заговорщиков было несколько сценариев госпереворота. По его словам, один из них заключался в ликвидации президента на параде 9 мая, второй — в нападении с гранатометами президентский кортеж, а третий — в вооруженном нападении на загородную резиденцию главы государства.

Лукашенко пригрозил организатору «переворота» ответом «на всю катушку»
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Лукашенко отметил, что обвиняемый в попытке военного переворота в Белоруссии адвокат Юрий Зенкович ответит «на всю катушку».

Неделю назад в Центре общественных связей ФСБ в Москве задержали гражданина Белоруссии и США Юрия Зенковича и белоруса Александра Федута. По данным ведомства, они готовили военный переворот 9 мая в Минске, а также устранение Лукашенко и других высокопоставленных лиц страны.

Помимо Зенковича и Федуты по делу о подготовке переворота задержали председателя партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григория Костусева.

Задержанным предъявили обвинения по статье о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. В КГБ Белоруссии утверждали, что задержанные дают признательные показания. В частности, Зенкович, по сообщению комитета, полностью признал вину и «активно дает показания».

Лукашенко заявлял, что участники заговора планировали захватить одного или двух его детей, а также убить его самого. По его словам, власти обнаружили в этом «работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР». В Вашингтоне категорически отрицают причастность к заговору.

Александр Лукашенко Белоруссия
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