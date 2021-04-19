В Приморье автомобиль упал в реку при обрушении моста

В Анучинском районе Приморья обрушился мост, в результате чего в реку Арсеньевка упал автомобиль. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Уточняется, что инцидент произошел в районе села Нововарваровка. По данным ведомства, в автомобиле находились шесть человек. Трем девушкам удалось спастись. Автомобиль и еще трое находившихся в нем человек пока не найдены, на месте происшествия работают спасатели.

Прокуратура сообщает, что обрушившийся мост был возведен самовольно и использовался для доступа к земельному участку, где в том числе сдавались в аренду домики для отдыха. Мост не находился на балансе местной администрации.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Ведомство даст оценку законности возведения и эксплуатации моста, законности предоставления услуг базы отдыха, а также мероприятиям органов местного самоуправления по созданию условий для предпринимательской деятельности.