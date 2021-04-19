Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Эксперты спрогнозировали сценарии развития отношений России с США Политика, 07:30 Летевший в Токио самолет сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота Общество, 07:25 Как самый загадочный трейдер едва не обрушил мировой рынок — Bloomberg Pro, 07:25 Что надо знать o шинах. Тест РБК и Nokian Tyres, 07:08 Минфин предложил отложить строительство 25 мусорных заводов «Ростеха» Бизнес, 07:00 В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов РБК и Русский продукт, 06:39 В Приморье автомобиль упал в реку при обрушении моста Общество, 06:26 Основатель ПИК займется реставрацией здания ресторана «Прага» на Арбате Бизнес, 06:00 Семилетняя девочка погибла при стрельбе в Чикаго Общество, 05:57 Ведущие клубы объявили о создании альтернативы футбольной Лиге чемпионов Спорт, 05:56 СМИ узнали о попытке НОВАТЭКа купить у «Газпрома» месторождения на Ямале Бизнес, 05:56 Как устроен удобный мобильный банкинг для бизнеса РБК и СберБизнес, 05:48 В Гидрометцентре предупредили о мокром снеге в Москве Общество, 05:25 На что обращать внимание при покупке летних шин РБК и Nokian Tyres, 04:55
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Общество ,  
0 

В Приморье автомобиль упал в реку при обрушении моста

В Анучинском районе Приморья обрушился мост, в результате чего в реку Арсеньевка упал автомобиль. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Уточняется, что инцидент произошел в районе села Нововарваровка. По данным ведомства, в автомобиле находились шесть человек. Трем девушкам удалось спастись. Автомобиль и еще трое находившихся в нем человек пока не найдены, на месте происшествия работают спасатели.

Прокуратура сообщает, что обрушившийся мост был возведен самовольно и использовался для доступа к земельному участку, где в том числе сдавались в аренду домики для отдыха. Мост не находился на балансе местной администрации.

В Дагестане обрушился мост при проезде грузовика

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Ведомство даст оценку законности возведения и эксплуатации моста, законности предоставления услуг базы отдыха, а также мероприятиям органов местного самоуправления по созданию условий для предпринимательской деятельности.

Помимо этого, следователи также начали доследственную проверку в связи с инцидентом.

Ранее в главном управлении МЧС России по региону сообщали, что легковой автомобиль «съехал в воду» при при движении по дороге через реку Арсеньевка. На место происшествия выехала группа спасателей в составе пяти человек и двух единиц техники.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему 100 млн человек обречены на смену профессии Большинство бизнес-мероприятий бесполезны — основатель Reddit

В середине марте в Шамильском районе Дагестана, на выезде из села Хебда, во время проезда грузовика также обрушился мост. В результате пострадал водитель, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, без дорожного сообщения остались три села. Минтранс республики сообщал, что мост обрушился из-за проезда транспорта «ненормативной нагрузки». В МЧС со ссылкой на информацию госучреждения «Дагавтодор» указывали, что мост был в аварийном состоянии, и на нем был разрешен проезд только машинам весом до 40 т.

Приморье обрушение моста МЧС прокуратура
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
В Новосибирске 14-летняя девушка упала с моста в Обь
Общество
В Дагестане обрушился мост при проезде грузовика
Общество
В Подмосковье в цеху обрушился мост
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter