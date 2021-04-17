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Пандемия коронавируса ,  
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Во Франции после вакцинации препаратом AstraZeneca умерли восемь человек

Восемь человек умерли во Франции из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом Vaxzervia от англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

По состоянию на 8 апреля, во Франции было сделано 2,72 млн прививок препаратом Vaxzervia, отмечает ANSM. С начала кампании по вакцинации в стране зафиксировали 23 случая тромбозов после использования этого препарата. Восемь из них привели к летальному исходу.

Отмечается, что во Франции препарат компании AstraZeneca одобрен для вакцинации только людей старше 55 лет.

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Фото:Alessandro Garofalo / Reuters

В апреле представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами. При этом он отметил, что регулятору еще предстоит выяснить, как именно использование Vaxzervia вызывает тромбоз.

Также EMA потребовало включить риск возникновения тромбов в список редких побочных эффектов препарата, однако признало, что пользы от вакцины намного больше, чем рисков.

В самойAstraZeneca ранее сообщали, что доказательств того, что к образованию тромбов привело именно использование вакцины, нет.

AstraZeneca Франция коронавирус вакцинация
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