Мужчина покончил с собой на кладбище в Ленинградской области

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

По предварительным данным, рабочий покончил с собой на кладбище в Ленинградской области, сообщили РБК в следственном управлении СК по региону.

Источник в силовых структурах сообщал «РИА Новости», что неизвестный застрелил человека на кладбище в Киришском районе.

По данным «Пятого канала», 24 апреля между мужчинами, которые копали могилу, возник конфликт. Раздался выстрел, после чего очевидцы обнаружили, что один из мужчин лежит без признаков жизни.