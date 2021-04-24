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Общество ,  
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Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за задымления

Эрмитаж
Эрмитаж (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

В Санкт-Петербурге посетителей Главного штаба эвакуировали в связи с задымлением на первом этаже. Об этом сообщил Эрмитаж на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В 12:00 на первом этаже Главного штаба произошло задымление в электрощите. <...> В связи с задымлением посетители Главного штаба были эвакуированы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уже к 12:10 задымление было ликвидировано «благодаря оперативным действиям ответственных служб», система дымоудаления к этому времени была также выключена.

По сообщению Эрмитажа, к 12:25 музей продолжил свою работу, а все посетители вернулись к осмотру экспозиций.

Видео: anfisa_gash / instagram
Видео: anfisa_gash / instagram
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Последний раз задымление в Эрмитаже произошло в сентябре 2017 года. По словам спасателей, возгорание площадью 7 кв. м возникло в подвале здания. Были эвакуированы 20 человек, огонь быстро локализовали.

В январе 2020 года также сообщалось о минировании государственного музея. Тогда информация о взрывном устройстве не подтвердилась и музей вернулся к работе в обычном режиме.

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