Информация о минировании Эрмитажа оказалась ложной

На территории Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге не обнаружили подозрительных предметов, музей продолжил работу в штатном режиме, объявил Эрмитаж на своей странице во «ВКонтакте».

Перед этим служба безопасности музея получила сообщение от правоохранительных органов о том, что в несколько учреждений города поступила информация об угрозе взрыва. Из-за этого в музее решили провести профилактическую проверку, для которой эвакуировали посетителей и сотрудников, говорится в сообщении.

После проверки Эрмитажа сотрудниками службы музейной безопасности совместно с Росгвардией и кинологами музей вернулся к работе в обычном режиме, тревога оказалась ложной.

Ранее 9 января в Москве и Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали суды. В Петербурге среди них были Василеостровский, Красногвардейский, Куйбышевский, Петродворцовый, Петроградский, Дзержинский, Сестрорецкий, Колпинский, Октябрьский, Пушкинский и Ленинский районные суды. Кроме того, в поступивших в суды сообщениях говорилось о минированиях на станциях метро, в родильных домах и супермаркетах.