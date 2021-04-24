Адвокат Трампа получил «Золотую малину» за камео в «Борате»

Рудольф Джулиани (Фото: Rey Del Rio / Getty Images)

Невольное появление бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в фильме «Борат-2» было названо одним из худших выступлений второго плана по итогам голосования на ежегодной антипремии «Золотая малина». Об этом сообщается на сайте организаторов (Razzie Award).

«Руди Джулиани с двумя номинациями — худший актер второго плана и худшая экранная постановка, за свое жуткое камео в роли самого себя в фильме «Борат-2», — сказано в листе награждений.

В своей сцене Джулиани дает интервью дочери Бората (персонажа Саши Барона Коэна) Тутар, которая выдает себя за журналистку, после чего приглашает ее к себе в номер. Сев на кровать, похлопывает девушку по спине и говорит: «Вы можете дать мне свой номер телефона и свой адрес». После этого в комнату врывается Саша Барон Коэн в женском нижнем белье и кричит: «Ей 15 лет! Она слишком стара для вас!»

Позже Джулиани сообщил в Twitter, что эпизод «полностью сфабрикован», и назвал Коэна лжецом за попытку выдать его действия как нечто неуместное.