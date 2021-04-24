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Политика ,  
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Адвокат Трампа получил «Золотую малину» за камео в «Борате»

Рудольф Джулиани
Рудольф Джулиани (Фото: Rey Del Rio / Getty Images)

Невольное появление бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в фильме «Борат-2» было названо одним из худших выступлений второго плана по итогам голосования на ежегодной антипремии «Золотая малина». Об этом сообщается на сайте организаторов (Razzie Award).

«Руди Джулиани с двумя номинациями — худший актер второго плана и худшая экранная постановка, за свое жуткое камео в роли самого себя в фильме «Борат-2», — сказано в листе награждений.

В своей сцене Джулиани дает интервью дочери Бората (персонажа Саши Барона Коэна) Тутар, которая выдает себя за журналистку, после чего приглашает ее к себе в номер. Сев на кровать, похлопывает девушку по спине и говорит: «Вы можете дать мне свой номер телефона и свой адрес». После этого в комнату врывается Саша Барон Коэн в женском нижнем белье и кричит: «Ей 15 лет! Она слишком стара для вас!»

Позже Джулиани сообщил в Twitter, что эпизод «полностью сфабрикован», и назвал Коэна лжецом за попытку выдать его действия как нечто неуместное.

Жюри премии «Золотая малина» состоит из 1090 человек из 50 штатов США и более двух десятков зарубежных стран. Они голосовали онлайн, выбирая пять главных претендентов в девяти разных категориях.

Документальный фильм «Абсолютное доказательство» главного исполнительного директора MyPillow Майка Линделла был признан худшей картиной года. В фильме фигурировали необоснованные обвинения в мошенничестве на президентских выборах в США в 2020 году, отмечают организаторы премии. Линделл также был назван худшим актером. Кроме того, в пятерку худших вошли фильмы «365 дней», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Мьюзик» и «Остров фантазий».

Жюри антипремии «Золотая малина» признало Трампа худшим актером кино
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Дональд Трамп

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В феврале 2019 года жюри антипремии «Золотая малина» признало экс-президента США Дональда Трампа худшим актером кино за участие в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9». При этом прежде Трамп уже получал «Золотую малину»: статуэтка была ему вручена как худшему актеру второго плана за фильм «Призраки этого не делают».

Прежде антинаграду среди американских политиков получали Джордж Буш-младший, бывший глава Пентгона Дональд Рамсфелд и экс-помощник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс. Антипремий все удостоились в 2005 году за участие в ленте Майкла Мура «Фаренгейт 9/11».

Золотая малина премия Рудольф Джулиани Саша Барон Коэн
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