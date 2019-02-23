Жюри антипремии «Золотая малина» признало Трампа худшим актером кино

За участие в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9» президента США и его «бессменную мелочность» наградили званиями «худший актер» и «худший актерский дуэт»

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп удостоился двух антипремий «Золотая малина» (Razzie Award), сообщает Reuters. Статуэтки в форме ягоды традиционно вручают за наиболее сомнительные достижения в кинематографе. Таким образом за день до вручения «Оскара» эксперты как правило отмечают худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню, а также фильм года.

Американский лидер свою «награду» получил за участие в консервативных документальных фильмах «Смерть нации» (Death of a Nation) режиссера Динеша Д'Соузы и «Фаренгейт 11/9» (Fahrenheit 11/9) Майкла Мура. В обеих картинах президент сыграл сам себя, уточняет USA Today. За эти работы Трамп удостоился звания «худший актер» и, согласно заявлению организаторов, вместе со своей «бессменной мелочностью» выиграл в номинации «худший актерский дуэт».

Антипремию как худшая актриса второго плана также получила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй. Ее жюри отметило за фильм «Фаренгейт 11/9». В этой номинации с ней соперничала супруга американского лидера Мелания Трамп (награду для аутсайдеров кинематографа она могла получить за участие в этой же ленте).​

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