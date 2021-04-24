Умер «крестный отец телевизионного кино» Чарльз Фрайс

Чарльз Фрайс (Фото: Matthew Simmons / Getty Images)

Умер американский кинопродюсер Чарльз Фрайс, которого называли «крестным отцом телевизионного фильма», сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.

Продюсер скончался 22 апреля в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.

Фрайс родился в городе Цинциннати (штат Огайо) 30 сентября 1928 года. В марте 1952-го переехал в Лос-Анджелес, где устроился бухгалтером в Ziv Television (там работал его дядя) за $100 в неделю.

В 1960 году перешел в Columbia Pictures 'Screen Gems. В 1970-м начал работать в Metromedia Producers Corp., где участвовал в создании более 20 телефильмов и сериалов, включая «Одиссею Жака Кусто».