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Умер «крестный отец телевизионного кино» Чарльз Фрайс

Чарльз Фрайс
Чарльз Фрайс (Фото: Matthew Simmons / Getty Images)

Умер американский кинопродюсер Чарльз Фрайс, которого называли «крестным отцом телевизионного фильма», сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.

Продюсер скончался 22 апреля в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.

Фрайс родился в городе Цинциннати (штат Огайо) 30 сентября 1928 года. В марте 1952-го переехал в Лос-Анджелес, где устроился бухгалтером в Ziv Television (там работал его дядя) за $100 в неделю.

В 1960 году перешел в Columbia Pictures 'Screen Gems. В 1970-м начал работать в Metromedia Producers Corp., где участвовал в создании более 20 телефильмов и сериалов, включая «Одиссею Жака Кусто».

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В 1974 году продюсер основал Charles Fries Productions, позже переименованную в Fries Entertainment (компания сняла или участвовала в съемках более 275 часов фильмов, мини-сериалов и сериалов).

За свою более чем 60-летнюю карьеру Фрайс участвовал в производстве более 5 тыс. эпизодов сериалов, 140 телефильмов и мини-сериалов. Он работал над сериалом «Удивительный человек-паук» (конец 1970-х), мини-сериалом «Марсианские хроники» по мотивам книги Рэя Брэдбери (1980), документальным фильмом «Горький урожай» (1981) и др.

В 2013 году вышли мемуары Фрайса «Чак Фрайс: крестный отец телевизионного кино. История телевидения». 

США продюсер ТВ кино
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