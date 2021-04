Умер фронтмен группы Digital Underground и первый продюсер рэпера Тупака

Грегори Эдвард Джейкобс (Shock G) (Фото: Pat Johnson / imago-images.de / Global Look Press)

Фронтмен хип-хоп группы Digital Underground, рэпер Shock G, Грегори Эдвард Джейкобс умер 22 апреля. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на офис шерифа округа Хиллсборо.

Рэпер умер в отеле в Тампе (штат Флорида) в возрасте 57 лет. Причину смерти в полиции не назвали.

Shock G родился 25 августа 1963 года. Он был рэпером и одним из основателей американской хип-хоп группы Digital Underground. В 1990 году группа выпустила песню «The Humpty Dance», которая стала хитом.

В 1991 в группу пришел рэпер Тупак Шакур, а в 1993 году Shock G принимал участие в записи песни Шакура I Get Around и продюсировал его дебютный сольный альбом 2Pacalypse Now. Digital Underground просуществовала до 2008 года.

Рэпера Тупака убили в ночь на 7 сентября 1996 года, когда он возвращался с боксерского поединка между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном.