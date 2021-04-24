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Юристы назвали отличия нового указа Путина о майских праздниках

Указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым выходными станут дни с 4 по 7 мая, стал продолжением аналогичных предыдущих, однако за это время в российском законодательстве так и не появилось понятие нерабочих дней с сохранением зарплаты. Об этом в разговоре с РБК сообщил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

«Это не первый в своем роде указ. В каком-то смысле это «продолжение» того, что было в прошлом — те же самые нормы. Нерабочих дней с сохранением заработной платы в трудовом кодексе как не было, так и нет. Приходится руководствоваться теми нормами, которые были введены в прошлом году в указах президента, связанных с пандемией и коронавирусной инфекцией», — заметил Кофанов.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По его словам, главным отличием текущего указа стало то, что органы местного самоуправления могут сами решать, кто будет работать, а кто — не будет.

«И если раньше в указе было написано, что «настоящий указ не распространяется на работников непрерывно-действующих предприятий», что было понятно, потому что им надо работать, то теперь такого исключения в указе нет. Соответственно, руководство организации должно само определить, сколько сотрудников будет работать в период с 4 по 7 мая», — добавил юрист.

Управляющий партнер Capital Legal Services Владислав Забродин в разговоре с РБК отметил, что в отличии от ситуации в апреле и мае 2020 года сейчас в России не действуют жесткие ограничительные меры по коронавирусу, нет запрета на перемещение граждан и организацию работы, а указ президента не приостанавливает деятельность организаций.

Таким образом, считает Забродин, работодатели вправе с согласия работников продолжать работу в обычном режиме с ее оплатой в одинарном размере.

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Также юрист объяснил, что если работник в нерабочие дни находился в отпуске, то отпуск на эти дни не продлевается.

«Если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, само по себе это не является основанием для его переноса. Минтруд также указывает на то, что по желанию работника работодатель имеет право предоставить отпуск в нерабочий период, а перенос запланированных ранее на это время отпусков осуществляется по взаимному согласию работодателя и работника. Это позволяет предположить, что чиновники считают нерабочие дни точно такими же днями отпуска, как и все прочие дни. То есть такие дни включаются в число дней отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания отпуска остается неизменной», сказал юрист. Однако он не исключил, что Минтруд может уточнит свою позицию по этому вопросу.

Ранее Владимир Путин подписал указ, объявляющий выходными днями с 4 по 7 мая. Поводом для этого стало обращение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая объяснила, что в этом случае гражданам не придется несколько раз покидать города и возвращаться обратно в общественном транспорте, что влечет за собой риски более активного распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, выходными в России объявлены с 1 по 10 мая.

эксперты юристы Владимир Путин майские праздники новости
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