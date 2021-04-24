Юристы назвали отличия нового указа Путина о майских праздниках

Указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым выходными станут дни с 4 по 7 мая, стал продолжением аналогичных предыдущих, однако за это время в российском законодательстве так и не появилось понятие нерабочих дней с сохранением зарплаты. Об этом в разговоре с РБК сообщил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

«Это не первый в своем роде указ. В каком-то смысле это «продолжение» того, что было в прошлом — те же самые нормы. Нерабочих дней с сохранением заработной платы в трудовом кодексе как не было, так и нет. Приходится руководствоваться теми нормами, которые были введены в прошлом году в указах президента, связанных с пандемией и коронавирусной инфекцией», — заметил Кофанов.

По его словам, главным отличием текущего указа стало то, что органы местного самоуправления могут сами решать, кто будет работать, а кто — не будет.

«И если раньше в указе было написано, что «настоящий указ не распространяется на работников непрерывно-действующих предприятий», что было понятно, потому что им надо работать, то теперь такого исключения в указе нет. Соответственно, руководство организации должно само определить, сколько сотрудников будет работать в период с 4 по 7 мая», — добавил юрист.