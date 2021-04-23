Минобороны обвинило боевиков в Сирии в подготовке провокаций с химоружием

Фото: syria.mil.ru

Террористы из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) готовят провокации с химоружием, чтобы дискредитировать сирийское правительство. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«На фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО поступают сведения о подготовке боевиками террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб», — указали в Минобороны.

По данным ведомства, террористы доставляют отравляющие вещества в окрестности Идлиба, а также районы Джиср-эш-Шугур и Бдама из лагеря Тель-Тун.

Кроме того, в Минобороны указывают, что рядом с населенным пунктом Мардж эль-Аджан активизировалась деятельность «Белых касок» — организация, которая официально ставит своей целью поиск выживших после обстрелов и эвакуацию граждан из зоны конфликта. В 2018 году российский МИД заявлял, что «Белые каски» — ответвление организации «Джебхат ан-Нусры» (бывшая «Аль-Каида в Сирии», запрещена в России).