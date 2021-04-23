Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 13:58
Минобороны обвинило боевиков в Сирии в подготовке провокаций с химоружием Политика, 22:44 Эксперты оценили влияние дополнительных майских выходных на экономику Экономика, 22:34 Производитель вакцины для кошек ответил на сообщения о дефиците препарата Общество, 22:17 Московское «Динамо» впервые стало победителем Молодежной хоккейной лиги Спорт, 22:14 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 22:13 Байден в разговоре с Эрдоганом заявил о намерении признать геноцид армян Политика, 22:10 Песков пояснил ограничение найма в дипмиссии «недружественных стран» Политика, 21:57 Путин ограничил найм сотрудников консульств «недружественных стран» Политика, 21:39 История инвестора: как передать капитал своим детям РБК и СберПервый, 21:36 Президент УЕФА заявил о планах отстранить клубы Суперлиги от еврокубков Спорт, 21:33 В период увеличенных майских праздников за работниками сохранят зарплату Общество, 21:26 Щербакова и Миранчук вошли в шорт-лист успешных спортсменов до 30 лет Спорт, 21:23 Власти Украины выступили против участия ЛНР и ДНР в переговорах Политика, 21:22 В МИДе заявили об «активно стягивающей» войска к Донбассу Украине Политика, 21:15
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,97 -0,6% EUR/RUB ₽90,68 +0,05% EUR/USD $1,21 +0,68%
Политика ,  
0 

Минобороны обвинило боевиков в Сирии в подготовке провокаций с химоружием

Фото: syria.mil.ru
Фото: syria.mil.ru

Террористы из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) готовят провокации с химоружием, чтобы дискредитировать сирийское правительство. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«На фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО поступают сведения о подготовке боевиками террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб», — указали в Минобороны.

По данным ведомства, террористы доставляют отравляющие вещества в окрестности Идлиба, а также районы Джиср-эш-Шугур и Бдама из лагеря Тель-Тун.

Кроме того, в Минобороны указывают, что рядом с населенным пунктом Мардж эль-Аджан активизировалась деятельность «Белых касок» — организация, которая официально ставит своей целью поиск выживших после обстрелов и эвакуацию граждан из зоны конфликта. В 2018 году российский МИД заявлял, что «Белые каски» — ответвление организации «Джебхат ан-Нусры» (бывшая «Аль-Каида в Сирии», запрещена в России).

Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии
Политика

По мнению военного ведомства, террористические группы намерены использовать информацию о жертвах своих провокаций, чтобы дискредитировать правительство Сирии.

Ранее, 22 апреля, Организация по запрещению химического оружия ограничила в правах сирийскую делегацию. Это решение поддержали 46 государств-членов, 15 стран высказались против.

Читайте на РБК Pro
Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей» Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Как пресечь виктимблейминг в коллективе — инструкция РБК Pro: суды обязывают компании индексировать зарплаты. Что делать

Поводом для такого решение стал вывод группы по расследованию и идентификации ОЗХО. По словам представителей группы, есть основания полагать, что сирийские власти не уничтожили производственные мощности для разработки химоружия и, более того, применили его.

Теперь сирийская делегация не сможет голосовать на конференции государств-членов ОЗХО и заседании совета, участвовать в выборах в совет и занимать должности в конференции и других вспомогательных органах.

Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,97 -0,6% EUR/RUB ₽90,68 +0,05% EUR/USD $1,21 +0,68%
Материалы по теме
Посол России ответил на обвинения США в применении Москвой химоружия
Политика
Двое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков в Идлибе
Политика
Российские военные сообщили об уничтожении около 200 боевиков в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter