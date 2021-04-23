В период увеличенных майских праздников за работниками сохранят зарплату

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Продление майских праздников в этом году не приведет к сокращению заработной платы, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным указа. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе.

Согласно подписанному указу, отдыхать россияне будут в течение десяти дней — с 1 по 10 мая.

О предложениях увеличить продолжительность майских праздников ранее, 22 апреля, заявлял глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, такого рода просьбы поступали в том числе от депутатов.