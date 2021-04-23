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В период увеличенных майских праздников за работниками сохранят зарплату

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Продление майских праздников в этом году не приведет к сокращению заработной платы, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным указа. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе.

Согласно подписанному указу, отдыхать россияне будут в течение десяти дней — с 1 по 10 мая.

Майские праздники после объявления Путина. Календарь
Общество

О предложениях увеличить продолжительность майских праздников ранее, 22 апреля, заявлял глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, такого рода просьбы поступали в том числе от депутатов.

23 апреля с предложением о продлении праздников к Путину обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такое решение должно сделать более прогнозируемой эпидемиологическую ситуацию в стране. Глава государства согласился с этим предложением.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что на период майских праздников власти не будут вводить новый локдаун.

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