Вирусологи оценили эффективность длинных майских для борьбы с COVID-19

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Появление дополнительных выходных дней с 4 по 7 мая поможет снизить заболеваемость COVID-19 лишь в том случае, если люди продолжат соблюдать противовирусные ограничения. Об этом заявили РБК опрошенные эксперты.

Инициатор введения дополнительных выходных, глава Роспотребнадзора Анна Попова, объяснила необходимость подобного решения риском заражения COVID-19 из-за передвижения на общественном транспорте. «Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», — подчеркнула она.

«Чем меньше рабочих дней, тем меньше вероятность, что инфекция будет передаваться на рабочем месте, на месте учебы. Это касается и школ, и высших учебных заведений. Если выходных дней будет больше, вероятность того что эпидемический процесс замедлится, имеет место. Главное, чтобы это не было скомпенсировано формированием других эпидемических цепочек», — рассказал РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Инфекционист отметил, что в случае, если люди решат собираться большими компаниями, а массовые мероприятия будут организованы, вероятность появления новых случаев заражения существует.

«Если люди уезжают и разобщаются — контактов происходит меньше. Это покрывает все. Когда люди выходят на работу — контактируют также в общественном транспорте, — заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, — если люди поедут на дачи, будут заниматься дачными участками — это может благотворно сказаться [на заболеваемости], но если люди будут собираться шумными компаниями, не соблюдать ограничения, возможен и другой вариант. Всё зависит от того, будут ли россияне включать голову и смогут ли в должной мере серьезно относиться к ситуации».