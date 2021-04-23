После новости о длинных майских выходных «легли» сайты РЖД и ТАСС

После того, как Владимир Путин объявил, что все дни с 1 по 10 мая будут объявлены выходными, начались проблемы в работе сайтов РЖД, Кремля и агентства ТАСС

После публикации новости о том, что Путин объявил все дни с 1 по 10 мая выходными, сайт Кремля у некоторых пользователей перестал открываться. Также возникли перебои в работе сайта агентства ТАСС и Российских железных дорог.

Сайт Кремля при попытке открыть его на момент публикации выдает ошибку 403. Сайт агентства ТАСС некоторое время показывал на заглавной странице лишь поисковую строку, после чего перестал загружаться. Сайт РЖД перестал справляться с обработкой запросов от пользователей и выдает сообщение «в настоящий момент сервер не может обработать ваш запрос».

В РЖД отказались комментировать случившееся. РБК направил запрос представителю ТАСС.