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СМИ назвали имя убийцы рэпера Тупака
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СМИ назвали имя убийцы рэпера Тупака
Общество, 23:17
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СМИ назвали имя убийцы рэпера Тупака

Американский рэпер Keefe D (Кит Дэвис) заявил, что известного рэпера Тупака Шакура застрелил его племянник, Орландо Андерсон, передает Daily Mail со ссылкой на серию документального сериала Netflix, ​посвященную расследованию преступления.

Ранее Дэвис отказывался назвать имя преступника, но теперь решился указать на своего племянника, погибшего в 1998 году. «За мной гонялись на протяжении 20 лет. Я решил обо всём рассказать, так как у меня рак. Мне больше нечего терять. Все, что меня волнует, — правда», — цитирует издание Дэвиса.

Однако, по версии Sky News, Дэвис заявил, что в день убийства находился в одной машине с преступником. За рулем автомобиля сидел Терренс Браун, за ним Деандре Смит, а за самим Дэвисом – его племянник Орландо Андерсон. Люди в машине были членами уличной банды Crips, которая конфликтовала с группировкой Bloods, членом которой был Шакур. В какой-то момент они услышали, как женщины на улице выкрикивают имя Тупака и заметили, как тот высунулся из проезжавшего мимо автомобиля. После чего, по словам Дэвиса, с заднего сиденья в него несколько раз выстрелили. «Выстрел был сделан с заднего сиденья», — цитирует телеканал Дэвиса. Однако, говорится в материале, в показаниях полиции Дэвис ранее называл Андресона в качестве стрелявшего.

Тупака убили в ночь на 7 сентября 1996 года, когда он возвращался с боксерского поединка между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. В 2016 году газета Los Angeles Times опубликовала  расследование, в котором назвала Андерсона ответственным за инцидент, заявив, что он получил за убийство деньги.

Теги: Убийство , рэпер
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