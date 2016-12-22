СМИ назвали имя убийцы рэпера Тупака

Американский рэпер Keefe D (Кит Дэвис) заявил, что известного рэпера Тупака Шакура застрелил его племянник, Орландо Андерсон, передает Daily Mail со ссылкой на серию документального сериала Netflix, посвященную расследованию преступления.
Ранее Дэвис отказывался назвать имя преступника, но теперь решился указать на своего племянника, погибшего в 1998 году. «За мной гонялись на протяжении 20 лет. Я решил обо всём рассказать, так как у меня рак. Мне больше нечего терять. Все, что меня волнует, — правда», — цитирует издание Дэвиса.
Однако, по версии Sky News, Дэвис заявил, что в день убийства находился в одной машине с преступником. За рулем автомобиля сидел Терренс Браун, за ним Деандре Смит, а за самим Дэвисом – его племянник Орландо Андерсон. Люди в машине были членами уличной банды Crips, которая конфликтовала с группировкой Bloods, членом которой был Шакур. В какой-то момент они услышали, как женщины на улице выкрикивают имя Тупака и заметили, как тот высунулся из проезжавшего мимо автомобиля. После чего, по словам Дэвиса, с заднего сиденья в него несколько раз выстрелили. «Выстрел был сделан с заднего сиденья», — цитирует телеканал Дэвиса. Однако, говорится в материале, в показаниях полиции Дэвис ранее называл Андресона в качестве стрелявшего.
Тупака убили в ночь на 7 сентября 1996 года, когда он возвращался с боксерского поединка между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. В 2016 году газета Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором назвала Андерсона ответственным за инцидент, заявив, что он получил за убийство деньги.