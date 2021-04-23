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Общество ,  
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В Подмосковье ввели кешбэк на ЖКХ при отказе от бумажных квитанций

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Подмосковье часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки тем жителям, которые откажутся от бумажных платежек и перейдут на мобильное приложение «Умная платежка». Об этом в Instagram сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Условием получения такого кэшбэка по программе также станет отсутствие просрочки по платежам. «Благодаря бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей», — сказал Воробьев. По его словам, программа запущена, чтобы поощрять жителей, которые оплачивают коммунальные услуги вовремя.

«Найти приложение просто: для этого нужно набрать в строке поиска «МосОблЕИРЦ онлайн», — сказал Воробьев.

В начале марта губернатор Подмосковья предложил ввести рассрочку за оплату ЖКХ в нескольких подмосковных округах, в частности в Подольске, Мытищах и Лобне. По словам Воробьева, из-за морозов жителям приходится платить за электроэнергию в полтора раза больше, чем обычно.

Андрей Воробьев Московская область ЖКХ кешбэк
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