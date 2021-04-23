Посол Польши прибыл в МИД России после высылки дипломатов

Кшиштоф Краевский (Фото: gov.pl)

Посол Польши Кшиштоф Краевский прибыл в МИД России, куда его вызвали в связи с решением Варшавы выслать трех российских дипломатов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, дипломат проследовал в здание министерства без комментариев.

Ранее, 15 апреля, Варшава объявила трех российских дипломатов персонами нон грата в качестве поддержки введенных накануне американских санкций.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит Польше аналогичным образом. Позднее стало известно, что Москва вышлет из страны пятерых польских дипломатов.