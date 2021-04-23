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Отзывы дипломатов ,  
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Посол Польши прибыл в МИД России после высылки дипломатов

Кшиштоф Краевский
Кшиштоф Краевский (Фото: gov.pl)

Посол Польши Кшиштоф Краевский прибыл в МИД России, куда его вызвали в связи с решением Варшавы выслать трех российских дипломатов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, дипломат проследовал в здание министерства без комментариев.

Ранее, 15 апреля, Варшава объявила трех российских дипломатов персонами нон грата в качестве поддержки введенных накануне американских санкций.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит Польше аналогичным образом. Позднее стало известно, что Москва вышлет из страны пятерых польских дипломатов.

Польша поддержала санкции США высылкой российских дипломатов
Политика
Фото:ТАСС

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о новых санкциях против России. В санкционном пакете предусмотрена высылка 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. В ответ Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть страну до 21 мая.

Чехия в апреле также сообщила о высылке 18 российских дипломатов после появления сообщений о причастности России к взрыву на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице. Позднее объявили о высылке второй группы дипломатов и сотрудников посольства из 63 человек. Их не объявили персонами нон грата.

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В ответ власти России объявили персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве. Прага сочла ответные меры чрезмерными.

Власти Словакии решили выслать трех российских дипломатов в солидарность с Чехией. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это решение «псевдосолидарностью» и пообещала ответные меры.

МИД России посол Польша высылка дипломатов
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