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Пандемия коронавируса ,  
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Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Прививку от коронавируса в Москве можно будет сделать в ЦУМе, также вакцинация начнется еще в двух торговых центрах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

«Уже с завтрашнего дня, 21 апреля, сделать прививку против COVID-19 можно будет в ЦУМе. Практика показывает, что проходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках», — сказала Ракова.

По ее словам, в ГУМе прививку сделали уже свыше 15,5 тыс. человек. Для проведения вакцинации власти выбирают «главные точки притяжения», отметила она.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ракова уточнила, что помимо ЦУМа со среды выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают в торговых центах «Шангал» и «XL Дмитровка». Там прививки будут делать бесплатно и без предварительной записи.

На прошлой неделе Ракова объявила, что маломобильные жители столицы, состоящие на надомном обслуживании, смогут получить вакцину от коронавируса на дому. Для этого в городе сформировали 66 бригад врачей.

По данным столичного департамента здравоохранения, пройти вакцинацию против коронавируса в Москве можно в более чем 100 пунктах на базе городских поликлиник и в популярных общественных местах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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ЦУМ Москва коронавирус вакцинация Анастасия Ракова
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