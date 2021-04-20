Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Прививку от коронавируса в Москве можно будет сделать в ЦУМе, также вакцинация начнется еще в двух торговых центрах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

«Уже с завтрашнего дня, 21 апреля, сделать прививку против COVID-19 можно будет в ЦУМе. Практика показывает, что проходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках», — сказала Ракова.

По ее словам, в ГУМе прививку сделали уже свыше 15,5 тыс. человек. Для проведения вакцинации власти выбирают «главные точки притяжения», отметила она.

Ракова уточнила, что помимо ЦУМа со среды выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают в торговых центах «Шангал» и «XL Дмитровка». Там прививки будут делать бесплатно и без предварительной записи.