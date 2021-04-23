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Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной на всех улицах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В праздничные дни — 1, 3, 9 и 10 мая — парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Об этом сообщает департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными — даже там, где действует повышенный тариф 380 руб. в час днем», — говорится в сообщении.

При этом 2 мая парковка будет бесплатной на всех улицах, кроме тех, где действует тариф 380 руб./час днем и 200 руб./час вечером.

С 4 по 8 мая парковка останется платной.

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С 5 апреля в столице действуют новые тарифы платной парковки на 193 улицах. Так, цены повысились до 380 руб./час в дневное время и 200 руб./час — в ночное на улице Солянка, Старосадском переулке, Чистопрудном и Покровском бульварах — там загрузка платных парковок достигает 96%. На Большой Спасской улице, в Скорняжном, Стрельбищенском переулке тариф поменялся с 60 руб./час на 150 руб./час днем и 60 руб./час ночью.

При этом на 2-ом и 4-ом Самотечных переулках, Средней Переяславскрй улице, Дербеневской набережной цены, наоборот, снизились: днем в будни на этих улицах был тариф 150 руб./час, теперь — 60 руб./час круглосуточно.

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парковка Москва майские праздники Департамент транспорта Москвы
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