Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной на всех улицах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В праздничные дни — 1, 3, 9 и 10 мая — парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Об этом сообщает департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными — даже там, где действует повышенный тариф 380 руб. в час днем», — говорится в сообщении.

При этом 2 мая парковка будет бесплатной на всех улицах, кроме тех, где действует тариф 380 руб./час днем и 200 руб./час вечером.

С 4 по 8 мая парковка останется платной.