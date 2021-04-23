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Число жертв аварии с двумя грузовиками в Петербурге увеличилось до трех

Фото: spb_today / VK
Фото: spb_today / VK

Количество погибших в дорожной аварии на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге увеличилось до трех, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по городу и области.

Авария произошла 22 апреля в 18:26 (совпадает с мск) на 40-м км по внутренней стороне КАД. Столкнулись три автомобиля: два грузовых и один легковой.

По данным полиции, гражданин одного из среднеазиатских государств 1990 года рождения ехал на легковом автомобиле марки ВАЗ и по неустановленной причине столкнулся с грузовым автомобилем марки МАЗ, который остановился в результате поломки. Издание «Петербургский дневник» сообщает со ссылкой на слова очевидцев, что водитель грузовика остановился для замены лопнувшего колеса.

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После этого автомобиль ВАЗ столкнулся с седельным тягачом Volvo, где водителем был мужчина 1984 года рождения. В результате произошло возгорание автомобиля ВАЗ, водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ погибли.

В полиции сообщили, что, проводится доследственная проверка.

Санкт-Петербург ГУ МВД по Петербургу автомобильная авария новости
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