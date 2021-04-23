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США направят авиацию на поиски пропавшей индонезийской подлодки

Подводная лодка KRI Nanggala 402
Подводная лодка KRI Nanggala 402 (Фото: M Risyal Hidayat / Antara Foto / Reuters)

США направят авиацию для помощи в поисках индонезийской подводной лодки KRI Nanggala 402, экипаж которой перестал выходить на связь у острова Бали. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.

«Мы глубоко опечалены известием о пропавшей индонезийской подводной лодке, и наши мысли с индонезийскими моряками и их семьями. По приглашению индонезийского правительства мы направляем воздушные средства для оказания помощи в поисках пропавшей подводной лодки», — написал он.

Начальник штаба ВМС Индонезии, адмирал Юдо Маргоно заявил, что для поиска пропавшей подлодки были задействованы три подводные лодки, пять самолетов и 21 военный корабль, передает CNN. Сингапур и Малайзия также оказывают помощь в поисково-спасательной операции.

Минобороны Индонезии сообщило о нефтяном пятне на месте пропажи подлодки
Общество
Подлодка KRI Nanggala 402

Маргоно добавил, что на судне будет достаточно кислорода для всех членов экипажа до 03:00 24 апреля (23:00 мск 23 апреля).

ВМФ Индонезии сообщил, что подлодка KRI Nanggala 402 проводила тренировочные пуски торпед в водах у острова Бали, однако не доложила о результатах учений в оговоренное время. Reuters со ссылкой на военных передал, что связь с подлодкой была потеряна утром 21 апреля. На борту подлодки находятся 53 человека.

Позднее Минобороны страны заявило, что индонезийские спасатели обнаружили нефтяное пятно недалеко от места, где находилась подлодка перед тем, как она перестала выходить на связь.

США Индонезия подлодка спасательная операция
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