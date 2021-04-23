США направят авиацию на поиски пропавшей индонезийской подлодки

Подводная лодка KRI Nanggala 402 (Фото: M Risyal Hidayat / Antara Foto / Reuters)

США направят авиацию для помощи в поисках индонезийской подводной лодки KRI Nanggala 402, экипаж которой перестал выходить на связь у острова Бали. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.

«Мы глубоко опечалены известием о пропавшей индонезийской подводной лодке, и наши мысли с индонезийскими моряками и их семьями. По приглашению индонезийского правительства мы направляем воздушные средства для оказания помощи в поисках пропавшей подводной лодки», — написал он.

Начальник штаба ВМС Индонезии, адмирал Юдо Маргоно заявил, что для поиска пропавшей подлодки были задействованы три подводные лодки, пять самолетов и 21 военный корабль, передает CNN. Сингапур и Малайзия также оказывают помощь в поисково-спасательной операции.

Маргоно добавил, что на судне будет достаточно кислорода для всех членов экипажа до 03:00 24 апреля (23:00 мск 23 апреля).