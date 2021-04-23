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В Средиземном море пропали без вести 130 нелегальных мигрантов

В международных водах Средиземного моря пропали три лодки с примерно 130 нелегальными мигрантами на борту. Вероятно, они потерпели крушение и утонули. Об этом сообщает европейская гуманитарная организация SOS Mediterranee.

Она получила сообщение о трех судах, терпящих бедствие у берегов Ливии. На поиски отправились принадлежащее SOS Mediterrane судно Ocean Viking и три торговых корабля. Однако их работу осложнили плохие погодные условия и высота волн до шести метров.

«С тех пор, как мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя мы могли видеть не менее десяти тел в районе места крушения», — уточняется в сообщении.

Пограничникам пришлось за день спасти 3 тыс. мигрантов в Средиземном море
Политика
Фото:Yannis Behrakis / Reuters

Организация указала, что не получила помощи от ответственных морских властей.

Нелегальные мигранты часто пытаются бежать из Африки или Ближнего Востока в Европу через Средиземное море. В 2018 году ООН назвала этот маршрут наиболее опасным на этом направлении миграции.

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Весной 2019 года торговое судно Elhiblu I спасло в Средиземном море группу ливийских беженцев и попыталось отвезти их обратно в Ливию. В результате мигранты захватили корабль и направилась в сторону Италии. Власти Италии заявили, что это не мигранты, «а пираты», и Италию они увидят «только с телескопом».

Средиземное море мигранты Ливия
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