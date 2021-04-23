В Средиземном море пропали без вести 130 нелегальных мигрантов

В международных водах Средиземного моря пропали три лодки с примерно 130 нелегальными мигрантами на борту. Вероятно, они потерпели крушение и утонули. Об этом сообщает европейская гуманитарная организация SOS Mediterranee.

Она получила сообщение о трех судах, терпящих бедствие у берегов Ливии. На поиски отправились принадлежащее SOS Mediterrane судно Ocean Viking и три торговых корабля. Однако их работу осложнили плохие погодные условия и высота волн до шести метров.

«С тех пор, как мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя мы могли видеть не менее десяти тел в районе места крушения», — уточняется в сообщении.

Организация указала, что не получила помощи от ответственных морских властей.