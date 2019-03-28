Спасенные мигранты захватили турецкое торговое судно в Средиземном море

Группа мигрантов из Ливии захватила спасшее их торговое судно ​Elhiblu I, после чего направилась в сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини, передает агентство ANSA.

«Они не потерпевшие кораблекрушение мигранты, а пираты. Они должны знать, что увидят Италию только с телескопом», — заявил он.

Корабль направлялся в Ливию, чтобы высадить спасенных мигрантов, после чего они его захватили. По данным итальянского МВД, судно повернуло на север после того, как проплыло порт Триполи.

Газета La Repubblica отмечает, что группа мигрантов состояла из 108 человек. Их спасли в Средиземном море. При этом судно шло под турецким флагом.