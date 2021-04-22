Керри позитивно оценил выступление Путина на климатическом саммите

Джон Керри (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент России Владимир Путин представил на климатическом саммите прогрессивные и рациональные предложения. Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, передает CNN.

По его мнению, российский лидер был «довольно рациональным и изложил достойные, дальновидные мысли».

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Керри также отметил, что Путин заявил о заинтересованности в глобальном сотрудничестве. По мнению спецпосланника, это «одна из самых главных мыслей», прозвучавших на саммите. «Я думаю, что есть место для обсуждения этого вопроса, и мы посмотрим, сможем ли найти общий язык», — резюмировал он.