В НАТО назвали своевременным решение Шойгу завершить маневры в Крыму

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

В НАТО назвали своевременным заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности войск в Южном и Западном военных округах и считают важными любые действия, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя альянса.

«Любые шаги по деэскалации со стороны России были бы важны и своевременны. НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием российской военной мощи на Украине и вокруг нее», — сказали в альянсе.

Шойгу объявил о возвращении российских войск с учений на юге 22 апреля — в ходе своего визита в Крым. Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей 23 апреля и вернутся в пункты постоянной дислокации до 1 мая.