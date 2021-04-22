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В НАТО назвали своевременным решение Шойгу завершить маневры в Крыму

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

В НАТО назвали своевременным заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности войск в Южном и Западном военных округах и считают важными любые действия, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя альянса.

«Любые шаги по деэскалации со стороны России были бы важны и своевременны. НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием российской военной мощи на Украине и вокруг нее», — сказали в альянсе.

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Фото:Минобороны РФ

Шойгу объявил о возвращении российских войск с учений на юге 22 апреля — в ходе своего визита в Крым. Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей 23 апреля и вернутся в пункты постоянной дислокации до 1 мая.

Сергей Шойгу НАТО Украина
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