В Латвии извинились за фразу о встрече с прабабушкой в рекламе вакцинации

Фото: NORDDDBRIGA / Facebook

Рекламное агентство Nord DBB Riga извинилось перед русскоязычными жителями Латвии за неправильный перевод рекламного плаката с призывом к вакцинации. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на агентство.

«Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсестрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро», — говорится в сообщении компании. Там также сообщили, что плакаты уже исправили.

Рекламу с неправильным переводом ранее заметили жители Риги. На плакате изображен бывший футболист сборной республики, экс-президент Латвийской футбольной федерации (ЛФФ) Каспарс Горкшс, который на латышском говорит: «Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке». Однако в одном из автобусов жители заметили, что на русский язык его фразу перевели как предложение «увидеться с прадедушкой и прабабушкой».

Плакат — часть рекламной компании правительства под названием «Два миллиона причин вакцинироваться». К ней привлечены латвийские знаменитости, которые рассказывают о плюсах вакцинации.