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Пандемия коронавируса ,  
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В Латвии извинились за фразу о встрече с прабабушкой в рекламе вакцинации

Фото: NORDDDBRIGA / Facebook
Фото: NORDDDBRIGA / Facebook

Рекламное агентство Nord DBB Riga извинилось перед русскоязычными жителями Латвии за неправильный перевод рекламного плаката с призывом к вакцинации. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на агентство.

«Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсестрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро», — говорится в сообщении компании. Там также сообщили, что плакаты уже исправили.

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Фото:Juan Manuel Serrano Arce / Global Look Press

Рекламу с неправильным переводом ранее заметили жители Риги. На плакате изображен бывший футболист сборной республики, экс-президент Латвийской футбольной федерации (ЛФФ) Каспарс Горкшс, который на латышском говорит: «Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке». Однако в одном из автобусов жители заметили, что на русский язык его фразу перевели как предложение «увидеться с прадедушкой и прабабушкой».

Плакат — часть рекламной компании правительства под названием «Два миллиона причин вакцинироваться». К ней привлечены латвийские знаменитости, которые рассказывают о плюсах вакцинации.

Это не первый подобный случай с рекламой вакцинации. Так, Министерство здравоохранения Швеции использовало в своей рекламе изображение Венгра Андраша Арато, известного благодаря мему «Гарольд, скрывающий боль», передает Reuters. Позднее фото удалили с сайта шведского Минздрава.

По данным Минздрава Латвии, в стране вакцинировались от коронавируса более 198 тыс. человек. Вакцинацию в Латвии ведут препаратами от компаний Moderna, Pfizer-BioNTech и AstraZeneca.

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Всего за время пандемии в стране коронавирусом переболели более 111 тыс. человек. Умерли от болезни 2088 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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вакцинация Латвия русский язык реклама
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