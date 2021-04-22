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Политика ,  
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Власти Литвы допустили высылку российских дипломатов

Посольство России в Литве
Посольство России в Литве (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Власти Литвы сейчас обсуждают с союзниками по НАТО возможность высылки российских дипломатов из посольства в Вильнюсе в знак солидарности с Чехией, сообщила руководитель группы внешней политики при президенте страны Аста Скайсгирите в эфире радио LRT.

«В настоящее время мы обсуждаем это с нашими союзниками», — сказала она.

По ее словам, власти республики поддерживают эту идею. «Президент [Литвы Гитанас Науседа] полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства», — передает ее слова издание Respublika.

Она пояснила, что сейчас Литва обсуждает по дипломатическим каналам с чешской стороной, как именно Вильнюс поддержит Прагу.

Чехия предложила НАТО еще одну встречу из-за ситуации с Россией
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Фото:David W. Cerny / Reuters

21 апреля Чехия предъявила России ультиматум, согласно которому республика уравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве, если к 12:00 22 апреля Москва не вернет всех высланных сотрудников чешского посольства. В сенате Чехии предлагали оставить в стране лишь одного российского дипломата.

Глава МИД Чехии позднее пояснил, что речь идет о высылке около 60 сотрудников российского посольства в стране.

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В МИД России выдвинутые Прагой требования назвали «нелогичными». Официальный представитель МИД России Мария Захарова также анонсировала вызов чешского посла в МИД и предложила чешскому руководству оставить ультиматумы для общения с союзниками по блоку НАТО.

Дипломатический скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе Чехия выслала 18 российских дипломатов. Их обвинили в в работе на российские спецслужбы и причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Помимо этого в республике объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным полиции, они прибыли в страну незадолго до взрыва и посещали район, где находился склад.

После этого Москва объявила о высылке 20 сотрудников чешского посольства. В МИД Чехии эту меру сочли непропорциональной.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обвинения в адрес российских спецслужб «маразматическим парадом». С такой формулировкой согласился и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так, он считает поведение Праги «безосновательным и разрушительным» для отношений между странами.

Чехия высылка дипломатов Литва Россия
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