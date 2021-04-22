Власти Литвы допустили высылку российских дипломатов

Посольство России в Литве (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Власти Литвы сейчас обсуждают с союзниками по НАТО возможность высылки российских дипломатов из посольства в Вильнюсе в знак солидарности с Чехией, сообщила руководитель группы внешней политики при президенте страны Аста Скайсгирите в эфире радио LRT.

«В настоящее время мы обсуждаем это с нашими союзниками», — сказала она.

По ее словам, власти республики поддерживают эту идею. «Президент [Литвы Гитанас Науседа] полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства», — передает ее слова издание Respublika.

Она пояснила, что сейчас Литва обсуждает по дипломатическим каналам с чешской стороной, как именно Вильнюс поддержит Прагу.