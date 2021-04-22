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Политика ,  
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Суд арестовал задержанного за сбор секретных данных для Киева россиянина

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Ленинский районный суд Севастополя арестовал россиянина, подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК), следует из сообщения на сайте суда. Его поместили под стражу на два месяца в СИЗО Симферополя.

«Удовлетворено ходатайство следователя следственного управления ФСБ об избрании гражданину Российской Федерации, 1998 года рождения, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ФСБ России по Крыму «РИА Новости», задержанный — это россиянин, которого ранее задержали за сбор данных о Черноморском флоте в интересах Украины. «Ленинский районный суд города Севастополя избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца», — заявили в ведомстве.

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О задержании россиянина ФСБ объявила утром 22 апреля. По данным спецслужбы, он собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения о деятельности Черноморского флота, которые составляли государственную тайну. Утечка данных, которые собирал обвиняемый в госизмене, могла нанести ущерб обороноспособности России, заявили в спецслужбе, против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. В ФСБ добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В середине марта в Крыму ФСБ задержала еще одного россиянина, работающего на украинскую разведку. В спецслужбе заявили, что задержанный вел фото- и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. Когда россиянина задержали, то обнаружили в его машине взрывное устройство.

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