Суд арестовал задержанного за сбор секретных данных для Киева россиянина

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Ленинский районный суд Севастополя арестовал россиянина, подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК), следует из сообщения на сайте суда. Его поместили под стражу на два месяца в СИЗО Симферополя.

«Удовлетворено ходатайство следователя следственного управления ФСБ об избрании гражданину Российской Федерации, 1998 года рождения, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ФСБ России по Крыму «РИА Новости», задержанный — это россиянин, которого ранее задержали за сбор данных о Черноморском флоте в интересах Украины. «Ленинский районный суд города Севастополя избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца», — заявили в ведомстве.