Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В Ереване взорвался автомобиль. Об этом сообщает News.am со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

«22 апреля в 07:58 (8:58 мск) в Национальный центр управления кризисами поступило сообщение о том, что на проспекте Аршакуняц в Ереване произошел взрыв автомобиля», — сообщили в местном МЧС.

На место происшествия выехали два боевых расчета Ереванского спасательного управления МЧС Армении и оперативная группа Национального центра кризисного управления, передает News.am.

«Sputnik-Армения» сообщает, что, по предварительным данным, два человека погибли, еще один был ранен.