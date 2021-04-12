Песков ответил на сообщения о планах Кремля продлить майские праздники

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об обсуждении в Кремле и правительстве идеи сделать нерабочими дни между первыми и вторыми майскими праздниками, передает корреспондент РБК.

«Мне неизвестно о том, чтобы это готовилось. Я не могу не подтвердить, ни опровергнуть. У президента рабочие планы имеются», — сказал Песков.

О том, что правительство и администрация президента изучают эту идею, ранее сообщило со ссылкой на свои источники издание Octagon. По словам собеседников издания, подобный сценарий развития среди прочих подготовил для правительства Роспотребнадзор — в качестве возможной меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Инициативу Роспотребнадзора обсуждают в правительстве и в администрации президента, однако общего решения пока нет, сообщало издание со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.