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Песков ответил на сообщения о планах Кремля продлить майские праздники

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об обсуждении в Кремле и правительстве идеи сделать нерабочими дни между первыми и вторыми майскими праздниками, передает корреспондент РБК.

«Мне неизвестно о том, чтобы это готовилось. Я не могу не подтвердить, ни опровергнуть. У президента рабочие планы имеются», — сказал Песков.

О том, что правительство и администрация президента изучают эту идею, ранее сообщило со ссылкой на свои источники издание Octagon. По словам собеседников издания, подобный сценарий развития среди прочих подготовил для правительства Роспотребнадзор — в качестве возможной меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Мишустин предупредил о рисках ввоза коронавируса на майские праздники
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Инициативу Роспотребнадзора обсуждают в правительстве и в администрации президента, однако общего решения пока нет, сообщало издание со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.

В этом году, согласно опубликованному в декабре календарю Роструда, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Дни с 4 по 7 — официально рабочие дни.

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин предупредил о рисках ввоза коронавируса на майские праздники. Он также заявил о необходимости принять дополнительные меры по борьбе с COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Дмитрий Песков праздники майские выходные каникулы
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