Песков призвал Россию и Белоруссию привыкнуть жить в состоянии угрозы

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия и Белоруссия должны привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы со стороны других стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы и по отдельности — Белоруссия и Россия — и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Поэтому нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна», — сказал Песков. По его словам, уязвимость одной из стран усиливает опасность для второй.

Песков добавил, что Россия и Белоруссия сталкиваются с враждебной политикой. По его словам, именно об этом говорил сегодня в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин. Представитель Кремля пояснил, что с враждебной политикой сталкиваются и другие государства, но «лишь считанные единицы стран способны давать отпор таким проявлениям».

В ходе обращения к Федеральному собранию 21 апреля Путин указал на то, что западные страны не осудили попытку переворота в Белоруссии и организацию покушения на главу страны Александра Лукашенко, о котором ранее заявлял белорусский лидер. Путин также отметил, что оппоненты Лукашенко готовили массированную кибератаку.