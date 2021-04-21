Путин возмутился, что Запад не заметил попытки покушения на Лукашенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,82 (+0,8) Инвестиции, 13:08
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 92,29 (+0,54) Инвестиции, 13:08
Что такое экзопланеты и как ищут жизнь во Вселенной Футурология, 14:20 Изъятие или списание: что грозит дачнику за долги по взносам Недвижимость, 14:20 Кто пришел слушать послание Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж Общество, 14:18  Силуанов оценил стоимость социальных инициатив Путина для бюджета Политика, 14:14 Экс-депутата Госдумы Рыжкова задержали в Москве из-за репоста в Twitter Политика, 14:12 Клубы массово покидают футбольную Суперлигу. Что важно знать Спорт, 14:12 Чем оригинальные запасные части для автомобиля лучше. Тест на выживание РБК и Mercedes-Benz, 14:11 Путин назвал меры поддержки жилищного строительства в России Недвижимость, 14:02 На Дальнем Востоке задержали более 10 участников акций за Навального Политика, 13:58 Пожар на заводе «Синтез-Каучук» в Стерлитамаке. Видео Общество, 13:53 «Люди платить не должны»: Путин поручил создать план газификации домов Недвижимость, 13:52 Рядом с Бали пропала индонезийская военная подлодка Политика, 13:48 Как менеджеру по продажам перестать сидеть в соцсетях и выполнить план Pro, 13:43 Путин выступал перед Федеральным собранием 78 минут Политика, 13:42
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,53 -0,39% EUR/RUB ₽91,9 -0,56% EUR/USD $1,2 -0,23%
Послания Путина Федеральному собранию ,  
0 

Путин возмутился, что Запад не заметил попытки покушения на Лукашенко

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Западные страны проигнорировали сообщения белорусских и российских властей о раскрытой попытке государственного переворота в Белоруссии и убийства президента республики Александра Лукашенко. Об этом объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию. РБК ведет прямую трансляцию.

«Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», — сказал Путин.

Лукашенко сообщил о готовившемся покушении на него и его сыновей
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

17 апреля Лукашенко заявил о готовящемся на него и двоих его сыновей покушении. По его словам, обнаружилась причастность к этому иностранных спецслужб, «скорее всего, ЦРУ, ФБР». После этого Минск связался с Москвой, после чего «агентура» была схвачена в российской столице.

В тот же день ФСБ сообщила о том, что совместно с белорусским КГБ задержала в Москве двух человек, планировавших устроить военный переворот и устранить Лукашенко. Задержали Юрия Зенковича, у которого есть гражданство Белоруссии и США, и гражданина Белоруссии Александра Федуту. В план военного переворота, который, по данным ФСБ, был запланирован на 9 мая в Минске, входил захват радио- и телецентров, блокирование лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, полное отключение энергосистемы Белоруссии.

Позже в Кремле сообщили, что Путин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсуждал данные о покушении на Лукашенко.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как трейдеры из английской глубинки заработали на падающей нефти Как подготовиться к таможенной проверке Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд

Александр Лукашенко покушение Владимир Путин
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,53 -0,39% EUR/RUB ₽91,9 -0,56% EUR/USD $1,2 -0,23%
Материалы по теме
Лукашенко сообщил о готовившемся покушении на него и его сыновей
Политика
КГБ связал планировавшего покушение на Лукашенко со спецслужбами США
Политика
Кремль назвал дату встречи Лукашенко и Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter