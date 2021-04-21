Путин возмутился, что Запад не заметил попытки покушения на Лукашенко

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Западные страны проигнорировали сообщения белорусских и российских властей о раскрытой попытке государственного переворота в Белоруссии и убийства президента республики Александра Лукашенко. Об этом объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию. РБК ведет прямую трансляцию.

«Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», — сказал Путин.

17 апреля Лукашенко заявил о готовящемся на него и двоих его сыновей покушении. По его словам, обнаружилась причастность к этому иностранных спецслужб, «скорее всего, ЦРУ, ФБР». После этого Минск связался с Москвой, после чего «агентура» была схвачена в российской столице.

В тот же день ФСБ сообщила о том, что совместно с белорусским КГБ задержала в Москве двух человек, планировавших устроить военный переворот и устранить Лукашенко. Задержали Юрия Зенковича, у которого есть гражданство Белоруссии и США, и гражданина Белоруссии Александра Федуту. В план военного переворота, который, по данным ФСБ, был запланирован на 9 мая в Минске, входил захват радио- и телецентров, блокирование лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, полное отключение энергосистемы Белоруссии.