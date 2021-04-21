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Дело Навального ,  
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Соболь отпустили из отдела полиции

Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: SobolLubov / Twitter)

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любовь Соболь, которую ранее задержали в Москве, отпустили из отдела полиции. Об этом она сообщила в Twitter.

«Продержав много часов в автобусе на территории ОВД Донского района, затем еще столько же в самом ОВД <...>, меня отпустили. Суд завтра», — написала Соболь.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Утром 21 апреля адвокат Владимир Воронин сообщил, что полиция задержала Соболь у станции метро «Автозаводская». Воронин предположил, что это связано с митингом в поддержку Навального. При этом он отметил, что в социальных сетях Соболь «не было никаких призывов».

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Политика
Любовь Соболь

Позже Воронин уточнил, что сотрудники полиции составили протокол на Соболь по ч.8 ст 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации митинга), но не предъявили никаких документов. Наказание по этой статье предусматривает до 30 суток административного ареста или штраф до 300 тыс. руб.

Ранее ФБК объявил о митинге в поддержку Навального 21 апреля. Власти Москвы не согласовали организаторам проведение акции на Манежной площади. На прошлой неделе прокуратура потребовала признать ФБК и штабы оппозиционера экстремистскими организациями.

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В середине апреля Перовский районный суд Москвы приговорил Соболь к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в пользу государства, а также обязал ее ежемесячно отмечаться и запретил менять место жительства или работы без уведомления.

Приговор вынесли по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище. В декабре прошлого года она пришла к дому Константина Кудрявцева — одного из фигурантов расследования Bellingcat, The Insider и CNN, в котором журналисты назвали его причастным к отравлению Навального. По версии следствия, Соболь, «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора», проникла в квартиру пожилой женщины, обошла помещения, снимая все на телефон, а затем скрылась. Соболь эти обвинения отрицала. Она собирается обжаловать приговор.

Любовь Соболь ФБК полиция Алексей Навальный новости
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