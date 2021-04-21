Соболь отпустили из отдела полиции

Любовь Соболь (Фото: SobolLubov / Twitter)

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любовь Соболь, которую ранее задержали в Москве, отпустили из отдела полиции. Об этом она сообщила в Twitter.

«Продержав много часов в автобусе на территории ОВД Донского района, затем еще столько же в самом ОВД <...>, меня отпустили. Суд завтра», — написала Соболь.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Утром 21 апреля адвокат Владимир Воронин сообщил, что полиция задержала Соболь у станции метро «Автозаводская». Воронин предположил, что это связано с митингом в поддержку Навального. При этом он отметил, что в социальных сетях Соболь «не было никаких призывов».